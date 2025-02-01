Rumen Paralı Askerler KDC'den Döndü

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) orduyla birlikte savaşan ve Goma kentini kuşatan 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun üyelerine teslim olan 288 Rumen paralı asker, Romanya'ya gönderildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, KDC Silahlı Kuvvetleri (FARDC) ile ülkenin doğusunda savaşan 288 Rumen paralı asker, M23 üyelerine teslim olduktan sonra Kigali Uluslararası Havalimanı'ndan ayrılarak ülkeleri Romanya'ya döndü.

Askerlere ülkelerine uçmaları için Ruanda üzerinden serbest geçiş hakkı verildi.

Bölgede KDC hükümetine çalışan yaklaşık 900 paralı asker olduğu tahmin ediliyor.

Rumen paralı askerler, 29 Ocak'ta M23 üyelerine teslim olarak Ruanda'nın başkenti Kigali'ye getirilmişti.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda, M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu.

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşattı, yaklaşık 1 milyon nüfuslu şehrin elektrik ve su sistemini kullanılamaz hale getirdi ve Goma Havalimanı'nın kontrolünü ele geçirdi.

Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken Ruanda iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart Hareketi adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.