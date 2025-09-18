Rümeysa Kasar: Çinicilikte Usta Başarı - Son Dakika
Rümeysa Kasar: Çinicilikte Usta Başarı

Rümeysa Kasar: Çinicilikte Usta Başarı
18.09.2025 13:21
Tokat'ta Rümeysa Kasar, 6 yılda çinicilikte usta oldu, 2 yıldır kendi atölyesini işletiyor.

Tokat'ın Pazar ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Rümeysa Kasar, 6 yıl önce başladığı çinicilikte usta oldu.

İlçede yaşayan ve 9 yıl önce Tokat Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümünden mezun olan Rümeysa Kasar, 2019 yılında çini atölyesini ziyaret etti.

Çinicilik yapmaya karar veren Kasar, gittiği kursun ardından 2 yıl önce kendi atölyesini açtı.

Kasar, AA muhabirine, 6 yıl önce bir atölyede çini işini incelediğini söyledi.

Çinicilik mesleğinde destek alabileceğini öğrendiğini anlatan Kasar, "Liseden beri kendi atölyemi kurma hayalim vardı. Ailemin desteğiyle 2 yıldır atölyem faaliyet gösteriyor." dedi.

İlerleyen yıllarda daha iyi olacağına inandığını dile getiren Kasar, şunları kaydetti:

"Ailem bu işin her aşamada yanındaydı. Onların desteğiyle buraya kadar getirdim. Desteklerini çok büyük hissediyorum, bu benim en büyük şansım. Çinileri sipariş üzerine yaptım. Fiyatları ölçülerine göre değişiyor. 600 liradan başlıyor, 5 bin liraya kadar çini var. İşçiliğine göre fiyatı değişiyor. İlerleyen zamanda daha iyi yere geleceğini biliyorum."

Kaynak: AA

