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Rus Dili Eğitmenleri ve Tercümanlar Derneği, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları kapsamında Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde "Ölümsüz Alay" yürüyüşü düzenledi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Rus Evi'nin desteğiyle organize edilen yürüyüşte Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile davetliler yer aldı.

9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen "Ölümsüz Alay" yürüyüşünde bulunanlar, İkinci Dünya Savaşı'na katılan yakınlarının portrelerini taşıdı, savaş yıllarına ait şarkıları dinledi.

Büyükelçi Yerhov, yürüyüşte yaptığı konuşmada, İşçi Bayramı, Paskalya Bayramı ve Zafer Günü'nün yakın tarihlerde olmasının sembolik anlam taşıdığını belirterek, "Bugün, Ölümsüz Alay ile Büyükelçilik'te yürüyüş geleneğimize uymuş olmamız çok güzel. Hepimizin yine burada toplanmış olması, zaferi kazanan babalarımızın ve dedelerimizin anısının bizi tekrar tekrar bir araya getirmesi çok güzel. Tüm bunları hatırlayacak ve atalarının ölümsüz başarılarını bilecek olan çocuklarımızın burada olması çok önemli." ifadelerini kullandı.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nda "zaferler kazandıklarını" söyleyen Yerhov, "Biz, bugün burada, büyük bir ısrarla sürdürülen, hayatlarımızı ortaya koyarak verdiğimiz bu mücadelenin ön cephesindeyiz. İşte bu yüzden burada hazır bulunmamız, bir arada olmamız, birliğimizin ve gelecekteki zaferlerimizin teminatıdır." dedi.

Yerhov, katılımcıların Zafer Günü'nü tebrik ederek, barış, iyilik, sağlık ve cesaret dileklerini iletti.

9 Mayıs Zafer Günü ve "Ölümsüz Alay"

Rusya, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesini temsilen 9 Mayıs Zafer Günü'nde her yıl çeşitli kutlamalar ve törenler yapıyor.

"Ölümsüz Alay" ismi verilen yürüyüş, İkinci Dünya Savaşı'na katılanlar ve hayatını kaybedenler anısına 2012'den beri gerçekleştiriliyor.