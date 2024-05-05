Rus Dili Eğitmenleri ve Tercümanlar Derneği, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları kapsamında Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde 'Ölümsüz Alay' yürüyüşü düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rus Dili Eğitmenleri ve Tercümanlar Derneği, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları kapsamında Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde 'Ölümsüz Alay' yürüyüşü düzenledi

Rus Dili Eğitmenleri ve Tercümanlar Derneği, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları kapsamında Rusya\'nın Ankara Büyükelçiliği\'nde \'Ölümsüz Alay\' yürüyüşü düzenledi

Rus Dili Eğitmenleri ve Tercümanlar Derneği, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları çerçevesinde Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde 'Ölümsüz Alay' yürüyüşü düzenledi. Büyükelçilik ve Rus Evi'nin desteğiyle gerçekleştirilen yürüyüşte Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve davetliler yer aldı. Katılımcılar, İkinci Dünya Savaşı'na katılan yakınlarının portrelerini taşıdı ve savaş yıllarına ait şarkılar dinledi. Büyükelçi Yerhov, yaptığı konuşmada Zafer Günü'nün sembolik anlam taşıdığını belirterek, çocukların atalarının ölümsüz başarılarını bileceği ve hatırlayacağı bu etkinliğin önemine vurgu yaptı. 'Ölümsüz Alay' yürüyüşü, 2012 yılından beri İkinci Dünya Savaşı'na katılanlar ve hayatını kaybedenler anısına düzenlenmektedir.

05.05.2024 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus Dili Eğitmenleri ve Tercümanlar Derneği, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları kapsamında Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde "Ölümsüz Alay" yürüyüşü düzenledi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Rus Evi'nin desteğiyle organize edilen yürüyüşte Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile davetliler yer aldı.

9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen "Ölümsüz Alay" yürüyüşünde bulunanlar, İkinci Dünya Savaşı'na katılan yakınlarının portrelerini taşıdı, savaş yıllarına ait şarkıları dinledi.

Büyükelçi Yerhov, yürüyüşte yaptığı konuşmada, İşçi Bayramı, Paskalya Bayramı ve Zafer Günü'nün yakın tarihlerde olmasının sembolik anlam taşıdığını belirterek, "Bugün, Ölümsüz Alay ile Büyükelçilik'te yürüyüş geleneğimize uymuş olmamız çok güzel. Hepimizin yine burada toplanmış olması, zaferi kazanan babalarımızın ve dedelerimizin anısının bizi tekrar tekrar bir araya getirmesi çok güzel. Tüm bunları hatırlayacak ve atalarının ölümsüz başarılarını bilecek olan çocuklarımızın burada olması çok önemli." ifadelerini kullandı.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nda "zaferler kazandıklarını" söyleyen Yerhov, "Biz, bugün burada, büyük bir ısrarla sürdürülen, hayatlarımızı ortaya koyarak verdiğimiz bu mücadelenin ön cephesindeyiz. İşte bu yüzden burada hazır bulunmamız, bir arada olmamız, birliğimizin ve gelecekteki zaferlerimizin teminatıdır." dedi.

Yerhov, katılımcıların Zafer Günü'nü tebrik ederek, barış, iyilik, sağlık ve cesaret dileklerini iletti.

9 Mayıs Zafer Günü ve "Ölümsüz Alay"

Rusya, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesini temsilen 9 Mayıs Zafer Günü'nde her yıl çeşitli kutlamalar ve törenler yapıyor.

"Ölümsüz Alay" ismi verilen yürüyüş, İkinci Dünya Savaşı'na katılanlar ve hayatını kaybedenler anısına 2012'den beri gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Aleksey Yerhov, Ankara, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus Dili Eğitmenleri ve Tercümanlar Derneği, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları kapsamında Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde 'Ölümsüz Alay' yürüyüşü düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:11 Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak
12:39 İsrail basını Türkiye’nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu İsrail basını Türkiye'nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu
12:15 Araç sahiplerine güzel haber Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor
11:39 Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak
09:51 Cem Garipoğlu’nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Cem Garipoğlu'nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
13:30 Küçükçekmece’de 5 yaşındaki Edanur’un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur'un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı
12:31 Serum modası yoğun bakımlık ediyor Evde ve kuaförde yaptırıyorlar Serum modası yoğun bakımlık ediyor! Evde ve kuaförde yaptırıyorlar
12:19 1 Mayıs’ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı
12:11 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor
11:37 Sharon Stone’dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı Senaristten yanıtı var Sharon Stone'dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı! Senaristten yanıtı var
11:13 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı
10:59 Plajda cinsel ilişki skandalı OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı Plajda cinsel ilişki skandalı! OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı
10:07 AK Parti Genel Merkezi’ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel’e mi jest yoksa Bahçeli’ye mi AK Parti Genel Merkezi'ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel'e mi jest yoksa Bahçeli'ye mi?
09:35 Türkiye’nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor İşte atmayı düşündükleri 4 adım Türkiye'nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor! İşte atmayı düşündükleri 4 adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 14:50:02. #1.13#
SON DAKİKA: Rus Dili Eğitmenleri ve Tercümanlar Derneği, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları kapsamında Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde 'Ölümsüz Alay' yürüyüşü düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement