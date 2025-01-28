Rus heyetinin, Suriye'de geçen yıl Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam'a ilk ziyareti gerçekleştirdiği bildirildi.
Rus haber ajansı Ria'ya göre Rus heyeti, Şam'a ulaştı.
Rus heyetinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ile Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Rus Heyeti Şam'a İlk Ziyaretini Gerçekleştirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?