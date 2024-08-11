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- Ukrayna: "Rus işgalciler Zaporijya Nükleer Santrali topraklarında yangın çıkardılar"

"Şu anda radyasyon seviyeleri normal düzeyde"

ZAPORİJYA - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus işgali altındaki Ukrayna topraklarında bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgede çıkan yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Rus işgalciler Zaporijya Nükleer Santrali topraklarında yangın çıkardılar. Şu anda radyasyon seviyeleri normal düzeyde" dedi.

Rus işgali altındaki Ukrayna topraklarında bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgede çıkan yangına ilişkin Ukrayna tarafından açıklama geldi. Nikopol Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Yevhen Yevtushenko, santral bölgesinde bir yangın çıktığını ancak bunun Zaporijya Nükleer Santrali'nin çalışmasını tehdit etmediğini belirtti.

"Yangın Zaporijya Nükleer Santrali'nde değil"

Yevtushenko, "Lütfen sakin olun. Yangın Zaporijya Nükleer Santrali'nde değil. Belki de bu bir provokasyon ya da eski rezervuarın sağ kıyısındaki yerleşim yerlerinde panik oluşturma girişimidir. Şu anda Zaporijya Nükleer Santrali işgal şartları altında mümkün olduğunca normal bir şekilde çalışmaktadır" ifadelerini kullandı. Yevtushenko, yapılan son gözlemlerin radyasyon seviyesinin izin verilen normlar dahilinde olduğunu açıkladı.

"Rus işgalciler Zaporijya Nükleer Santrali topraklarında yangın çıkardılar"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Nikopol'den aldığımız bilgiye göre Rus işgalciler Zaporijya Nükleer Santrali topraklarında yangın çıkardılar. Şu anda radyasyon seviyeleri normal düzeyde. Ancak Rus teröristler nükleer santralin kontrolünü ellerinde tuttukları sürece durum normal değil ve olamaz. Rusya, ele geçirdiği ilk günden bu yana Zaporijya Nükleer Santrali'ni sadece Ukrayna'ya değil, tüm Avrupa'ya ve dünyaya şantaj yapmak için kullanmaktadır. Dünyanın tepki vermesini, UAEA'nın tepki vermesini bekliyoruz. Rusya bundan sorumlu tutulmalıdır. Sadece Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali üzerindeki kontrolü normale dönüşü ve tam güvenliği garanti edebilir" dedi.

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Rus güçlerinin Zaporijya Nükleer Santrali'nin soğutma kulesinin içindeki lastik yığınını ateşe verdiği öne sürüldü.