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Rus kruvaziyer gemisi Amasra Limanı'na ulaştı - Son Dakika
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Rus kruvaziyer gemisi Amasra Limanı'na ulaştı

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Astoria Grande adlı kruvaziyer gemisi, Amasra Limanı'na ulaştı. Gemiye 602 yolcu ve 434 kişilik mürettebat eşlik etti. Turistlere liman çıkışında Amasra'yı tanıtan broşürler verildi ve turistler ilçedeki tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek için limandan ayrıldı. Geminin akşam saatlerinde Soçi'ye geri döneceği belirtildi.

Rus kruvaziyer gemisi Amasra Limanı\'na ulaştı
14.12.2023 - 10:21,
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Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na ulaştı.

Bartın'ın Amasra ilçesine 602 yolcu ve 434 kişilik mürettebatıyla gelen Panama bandıralı gemi, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer ilgililerce karşılandı.

İşlemleri tamamlanan turistlere liman çıkışında Amasra'yı tanıtan Rusça yazılı broşürler verildi. Turistler daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Turistler, gün boyunca rehberler eşliğinde Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nü ziyaret edecek.

Mısır üzerinden İzmir'e oradan da Amasra'ya ulaşan geminin, akşam saatlerinde Soçi'ye hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Rus kruvaziyer gemisi Amasra Limanı'na ulaştı - Son Dakika
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