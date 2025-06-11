Rus Kültür Haftası Tahran'da Başladı - Son Dakika
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Rus Kültür Haftası Tahran'da Başladı

11.06.2025 00:40
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İran'da başlayan Rus Kültür Haftası, Tahran-Moskova ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

İran ve Rusya arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi vesilesiyle İran'da düzenlenen "Rus Kültür Haftası", Tahran'da düzenlenen görkemli açılış töreniyle başladı.

Rus Kültür Haftası'nın açılış töreni, Vahdet Salonu'nda İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Abbas Salihi ile Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova'nın yanı sıra iki ülkeden çok sayıda diplomat, sanatçı ve kültür elçisinin katılımıyla yapıldı.

Törende konuşan İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Salihi, etkinliğin Tahran- Moskova ilişkilerinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi için değerli bir fırsat sağladığını belirterek, "Rusya bizim için sadece komşu bir ülke değil, iki millet arasında kadim tarihi ilişkiler var. Özellikle kültür ve edebiyat alanında, hem çağdaş tarihte hem de günümüzde İran ve Rusya arasında kapsamlı ilişkiler kurulmuştur." dedi.

Açılış töreninin ardından Rus sanatçılar konuklara müzik ve dans gösterileri sundu.

Etkinlik süresince, Tahran ve İsfahan gibi İran'ın çeşitli kentlerinde müzik, dans, sinema ve görsel sanatlar alanlarında 110'dan fazla Rus sanatçı sahne alacak. Sanatçılar, bir hafta boyunca devam edecek etkinlik kapsamında ziyaretçilere klasik ve çağdaş Rus kültüründen örneklerle dolu konserler, sergiler ve film gösterimleri sunacak.

Kaynak: AA

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