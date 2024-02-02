Rus Müfettişler, Düşen Uçakta ABD Patriot Füze Parçaları Bulunduğunu Açıkladı

MOSKOVA, 2 Şubat (Xinhua) -- Rus müfettişler, II-76 nakliye uçağının düştüğü bölgede, ABD Patriot hava savunma sistemine ait MIM-104A uçaksavar güdümlü füze parçalarının tespit edildiğini açıkladı.
Soruşturma komitesinden Perşembe günü Telegram üzerinden yapılan açıklamada, "Soruşturma sırasında varılan sonuçlara göre, kaza alanında ele geçirilen parçalar ABD Patriot kompleksinin MIM-104A uçaksavar güdümlü füzesinin tasarım unsurlarına ait" ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre, uçağın düştüğü yerin yakınlarında üzerinde İngilizce yazılar bulunan iki uçaksavar füzesine ait toplam 116 parça tespit edildi.
Soruşturma kapsamında ayrıca, kaza alanında cansız bedenlere ait kalıntılar ve kısmen korunmuş bazı kişisel belgeler de bulundu.
Genetik testler, cansız bedenlere ait kalıntıların kaza sonucu hayatını kaybeden 65 Ukraynalı askeri personel, altı mürettebat ve üç askeri polis memuruna ait olduğunu doğruladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Perşembe günü yaptığı açıklamada Moskova'nın olayla ilgili olarak uluslararası bir soruşturma başlatılması için açıkça çağrıda bulunduğunu fakat Batı'nın konuya ilgisiz kaldığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı 24 Ocak'ta Ukrayna'nın Rus II-76 askeri nakliye uçağına iki füze fırlattığını ve uçaktaki 74 kişinin tamamının hayatını kaybettiğini teyit etmişti.
Şeyma Subaşı ile 3 gün 3 gece düğün yaptıktan 5 ay sonra boşanan Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, yeni bir aşka yelken açtı.
İstanbul Sultangazi'de evlenmek için para bulamadıklarını bahane eden bir çift, tabancayla bir kuyumcuyu soymaya çalıştı. Esnafın müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheliler polise teslim edildi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısı Erkan B.'nin Pişkin'i tanıdığı ve çay ocağına gidip hiçbir şey söylemeden göğsünden 3 kez bıçakladığı öğrenildi. Erkan B.'nin babasının Ramazan Pişkin'in çay ocağına yakın bir yerde iş yerinin bulunduğu ve iki kişinin birbirlerini bu sebeple tanıdığı belirlendi.
İzmir'de aracına aldığı kişi tarafından silahla yaralanıp hastanede hayatını kaybeden taksi şoförü Oğuz Erge'nin cenazesi, defnedilmek üzere Aydın'a götürüldü. Erge'nin naaşı, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze, taksicilerin oluşturduğu konvoyla memleketi Aydın'ın Söke ilçesine uğurlandı. Olayın ardından zanlı, polis tarafından yakalanmış ve tutuklanmıştı.
Uzun bir süredir hastanede tedavi gören Yazar Alev Alatlı, 79 yaşında hayatını kaybetti.
Bursa'da çöp evde bakımsız halde bulunan çocuğun teyzesi, 30,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tahliye edildi. Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
Sakarya'da bir eğlence mekanında çalışan kadın, erkek arkadaşı tarafından evinde silahla vurularak öldürüldü. Kadını eğlence mekanında çalışmasına karşı olduğu için öldürdüğü öğrenilen şahıs, cinayeti işledikten sonra karakola giderek teslim oldu.
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde taksici Oğuz Erge'nin "üşümesin" diyerek aracına aldığı D.A. tarafından öldürülmesinin yankıları sürüyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, taksici cinayetine atıfta bulunarak "Biz sadece şu 3 suç için idam cezası olmasını istiyoruz" dedi.
Son Dakika › Güncel › Rus Müfettişler, Düşen Uçakta ABD Patriot Füze Parçaları Bulunduğunu Açıkladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?