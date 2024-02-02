Rus Müfettişler, Düşen Uçakta ABD Patriot Füze Parçaları Bulunduğunu Açıkladı

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MOSKOVA, 2 Şubat (Xinhua) -- Rus müfettişler, II-76 nakliye uçağının düştüğü bölgede, ABD Patriot hava savunma sistemine ait MIM-104A uçaksavar güdümlü füze parçalarının tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturma komitesinden Perşembe günü Telegram üzerinden yapılan açıklamada, "Soruşturma sırasında varılan sonuçlara göre, kaza alanında ele geçirilen parçalar ABD Patriot kompleksinin MIM-104A uçaksavar güdümlü füzesinin tasarım unsurlarına ait" ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre, uçağın düştüğü yerin yakınlarında üzerinde İngilizce yazılar bulunan iki uçaksavar füzesine ait toplam 116 parça tespit edildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca, kaza alanında cansız bedenlere ait kalıntılar ve kısmen korunmuş bazı kişisel belgeler de bulundu.

Genetik testler, cansız bedenlere ait kalıntıların kaza sonucu hayatını kaybeden 65 Ukraynalı askeri personel, altı mürettebat ve üç askeri polis memuruna ait olduğunu doğruladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Perşembe günü yaptığı açıklamada Moskova'nın olayla ilgili olarak uluslararası bir soruşturma başlatılması için açıkça çağrıda bulunduğunu fakat Batı'nın konuya ilgisiz kaldığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı 24 Ocak'ta Ukrayna'nın Rus II-76 askeri nakliye uçağına iki füze fırlattığını ve uçaktaki 74 kişinin tamamının hayatını kaybettiğini teyit etmişti.