Rus Ordusu Donetsk Bölgesinde 19 Yerleşim Birimini Kontrol Altına Aldı

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Rusya Savunma Bakanlığı, geçen ay Donetsk bölgesinde 19 yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin, Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine dair bilgi verildi.

Rus ordusunun Donetsk yönünde saldırılarını yoğunlaştırdığı belirtilen açıklamada, bugün bölgedeki Lisiçnoye yerleşim biriminin ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "İvanovka, Sergeyevka, Makeyevka, Kirovo, Artyomovo ve Jelannoye yerleşim birimlerinin Ukraynalı askerlerden temizlenmesi süreci tamamlanmak üzere. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin 19 yerleşim birimi, temmuzda Merkez ve Güney askeri gruplarınca kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.