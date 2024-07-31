Rus Ordusu Kiev'e İHA Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rus Ordusu Kiev'e İHA Saldırısı Düzenledi

Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 2024'ün en yoğun insansız hava aracı (İHA) saldırısını düzenlediği bildirildi. Kiev Askeri İdaresi tarafından yapılan paylaşımda, Rus ordusunun başkent Kiev başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarına İHA saldırıları düzenlediği belirtildi. Saldırılarda onlarca İHA kullanıldığı ve saldırının asıl hedefinin Kiev olduğu kaydedildi. İlk belirlemelere göre Kiev'de can kaybı olmadığı, tespit çalışmalarının devam ettiği aktarılan paylaşımda, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 30'dan fazla İHA'nın imha edildiği de bildirildi.

31.07.2024 09:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 2024'ün en yoğun insansız hava aracı (İHA) saldırısını düzenlediği bildirildi.

Kiev Askeri İdaresinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Rus ordusunun başkent Kiev başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarına İHA saldırıları düzenlediği belirtildi.

Saldırılarda onlarca İHA'nın kullanıldığı ifade edilen paylaşımda, saldırının asıl hedefin Kiev olduğu kaydedildi.

Temmuzda İHA'lar ile 7. kez Kiev'e saldırı gerçekleştirildiği bilgisi verilen paylaşımda, "Kullanılan İHA sayısı açısından 2024 yılında başkent için en yoğunu (saldırı) oldu." ifadesine yer verildi.

İlk belirlemelere göre Kiev'de can kaybı olmadığı, tespit çalışmalarının devam ettiği aktarılan paylaşımda, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 30'dan fazla İHA'nın imha edildiği de bildirildi.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Ukrayna, Kiev, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus Ordusu Kiev'e İHA Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:14 Usta oyuncu Genco Erkal yaşamını yitirdi Usta oyuncu Genco Erkal yaşamını yitirdi
08:11 Haniye’nin öldürülmesinin ardından Türkiye’den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz Haniye'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz
07:43 Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum
07:21 Hamas: İsmail Haniye’nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
10:14 Hindistan’da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı Hindistan'da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı
10:00 Szymanski’nin 903’teki golü her şeyi değiştirdi İşte güncellenen ülke puanı sıralaması Szymanski'nin 90+3'teki golü her şeyi değiştirdi! İşte güncellenen ülke puanı sıralaması
09:48 Kurumlar arasında kriz Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı Kurumlar arasında kriz! Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı
09:43 Süleyman Soylu’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım
09:17 Herkes bu açıklamaları konuşuyor Fenerbahçe’ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş’ı yerden yere vurdu Herkes bu açıklamaları konuşuyor! Fenerbahçe'ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş'ı yerden yere vurdu
08:43 Suikasta kurban giden İsmail Haniye’nin son görüntüleri ortaya çıktı Suikasta kurban giden İsmail Haniye'nin son görüntüleri ortaya çıktı
08:41 Hayatını kaybeden Genco Erkal’ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti Adeta veda etmiş Hayatını kaybeden Genco Erkal'ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti! Adeta veda etmiş
07:52 Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor
07:51 Tahran’da öldürülen İsmail Haniye kimdir Tahran'da öldürülen İsmail Haniye kimdir?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 10:36:51. #1.13#
SON DAKİKA: Rus Ordusu Kiev'e İHA Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement