Rus Ordusu'ndan Odessa'ya Füze Saldırısı

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Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa kentinde yer alan bir limana füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Kiper Telegram hesabından yaptığı yazılı paylaşımında, Rus ordusunun gece saatlerinde Oddesa'daki bir limana füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Kiper, bir füzenin limanda bulunan Palau bayraklı gemiye isabet etmesi sonucu liman çalışanı bir Ukrayna vatandaşının hayatını kaybettiği, 5 yabancı mürettebatın da yaralandığını aktardı.

Ukrayna'nın Zaporijya ve Harkiv kentlerine saldırılar düzenlendi

Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun bugün gündüz saatlerinde Harkiv kentine füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Mevcut bilgilere göre saldırı sonucu biri 16 yaşında çocuk 16 kişinin yaralandığını kaydeden Terekhov, enkazların altında insanların olduğunu ifade etti.

Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov ise Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bu gece Zaporijya'ya düzenlediği hava saldırısında 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sumi bölgesine düzenlenen saldırıda iki kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'nın Sumi Bölgesi Savcılığı'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada ise Rus ordusunun sabaha karşı bölgeye düzenlediği saldırıda, 38 yaşında bir erkek ve 35 yaşında bir kadının hayatını kaybettiği aktarıldı.

Rus ordusu bu gece 2 füze ve 19 İHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Hava Kuvvetleri'ne ait Telegram hesabından yapılan açıklamada Rus ordusunun gece saatlerinde Odessa'ya iki adet "İskander-M" tipi balistik füzesi ile saldırı düzenlediği bildirildi.

Rusların ayrıca Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine toplam 19 adet "Şahed" tipi insansız hava aracı (İHA) fırlattığı kaydedilen açıklamada, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 18'inin imha edildiği, birinin ise Rusya'ya geri döndüğü aktarıldı.

Zelenskiy'den Ukrayna hava savunmasını güçlendirme çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesi için ortaklardan destek talebinde bulundu.

Rus saldırıların önlemesi için ülkesinin hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkatini çeken Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

"Gerekli silahlara sahip olan büyük ülkelerin yaşamı koruma konusunda gerçekten büyük olmaları önemlidir. Bu silahları depolarda tutmak değil, 'PATRİOT (hava savunma sistemi)' ve diğer her şeyin gerçekten insanların hayatlarını kurtarmak için çalışılmalı."