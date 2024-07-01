Rus Ordusu Ukrayna'da 2 Yerleşim Birimini Kontrol Altına Aldı - Son Dakika
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Rus Ordusu Ukrayna'da 2 Yerleşim Birimini Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv ve Donetsk bölgelerinde bulunan 2 yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu. Açıklamada, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiği ve Ukrayna ordusuna ait birçok askeri aracın imha edildiği belirtildi.

01.07.2024 14:05
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da biri Harkiv, biri de Donetsk bölgesinde olmak üzere 2 yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi yer aldı.

Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiği aktarılan açıklamada, "Batı Askeri Grubuna bağlı birlikler, başarılı eylemleri sonucunda Harkiv bölgesinde Stepovaya Novoselovka yerleşim birimini kurtardı. Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler de Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novopokrovskoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Ukrayna ordusuna ait 72 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 616 uçak, 276 helikopter, 27 bin 40 İHA, 535 hava savunma füze sistemi, 16 bin 471 tank ve zırhlı araç, 1362 çok namlulu roketatar, 11 bin 185 obüs ve havan topu ile 23 bin 201 özel askeri araç imha edildi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rus Ordusu Ukrayna'da 2 Yerleşim Birimini Kontrol Altına Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rus Ordusu Ukrayna'da 2 Yerleşim Birimini Kontrol Altına Aldı - Son Dakika
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