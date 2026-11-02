Rus ordusunun Zaporijya'daki Komişuvaha köyüne hava saldırılarında 24 kişi öldü - Son Dakika
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Rus ordusunun Zaporijya'daki Komişuvaha köyüne hava saldırılarında 24 kişi öldü

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Rus ordusunun Zaporijya'daki Komişuvaha köyüne hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 24 kişi yaşamını yitirdi. Zelenskiy, yardım dağıtılan okul ve sığınağın hedef alındığını belirtti; DSNS, ölenler arasında 2 görevli ve 4 polis bulunduğunu, 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Komişuvaha köyüne yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında 24 kişi yaşamını yitirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Zaporijya bölgesine bağlı Komişuvaha köyüne birkaç kez hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Köyde insani yardımın dağıtıldığı bir okul binasının hedef alındığını aktaran Zelenskiy, "Orada bulunan insanlara insani yardım dağıtılıyordu. İlk hava saldırısından sonra 9 bomba daha atılarak, ikinci saldırı düzenlendi ve bu saldırı da insanların bulunduğu sığınağa yapıldı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, saldırının yapıldığı alanda arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Rusya'nın gerilimi azaltmak istemediğini savunan Zelenskiy, Ukrayna'nın daha fazla uluslararası desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da ilk belirlemelere göre Komişuvaha köyüne yapılan saldırıda 24 kişinin öldüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenler arasında 2'sinin DSNS görevlisi, 4'ünün polis olduğu, 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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