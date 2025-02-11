Rus Saldırıları Ukrayna'nın Enerji Altyapısını Vurdu

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KİEV, 11 Şubat (Xinhua) -- Rus ordusunun insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle gece boyunca düzenlediği saldırılarda Ukrayna'nın doğalgaz ve enerji altyapısı hasar aldı.

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko salı günü Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Enerji sektörüne yönelik saldırılar bu sabah itibarıyla da sürüyor" dedi.

Bölge Askeri Yönetimi, saldırıların ardından ülkenin orta kesimindeki Poltava bölgesindeki 9 yerleşim biriminde doğalgaz kesintisi yaşandığını bildirdi.

Ukrayna devletine ait enerji şirketi Ukrenergo, saldırılar nedeniyle elektrik kesintilerine gitti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin verdiği bilgilere göre Rusya gece boyunca Ukrayna'ya İHA'ların yanı sıra seyir füzeleri ve balistik füzelerle saldırdı.