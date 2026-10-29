Rus Savunma Bakanlığı Odessa'da yük taşıyan geminin İHA ile vurulduğunu bildirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da ordu için yük taşıyan bir gemiyi vurduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki eylemlerine dair bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın liman ve gemilerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Gece Odessa Limanı'na Ukrayna ordusu için yük taşıyan bir kuru yük gemisi denizde vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırının insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği kaydedildi.