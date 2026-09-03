Rus subayı, Engels kentinde suikaste uğradı
Rusya'nın Engels kentinde Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne bağlı bir subay silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan subay, Moskova'ya sevk edilirken, bazı kaynaklar kimliğinin Nikolay Varpahoviç olduğunu öne sürdü.
Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerinde görevli bir subayın, Saratov bölgesindeki Engels kentinde silahlı saldırıya uğradığı bildirildi.
Rus Kommersant gazetesinin, kolluk kuvvetlerinden isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri subayına, Engels kentinde suikastte bulunuldu.
Yaralanan subay, tedavi için özel uçakla başkent Moskova'ya sevk edilirken, subayın uçak komutanı olduğu belirtildi.
Bazı Telegram kanallarında ise saldırıya uğrayan subayın Nikolay Varpahoviç olduğu, başından ve karın bölgesinden vurulduğu iddia edildi.
Kaynak: AA
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