Rus tarihçi Kirpichenok, İsrail'de casusluk şüphesiyle gözaltında - Son Dakika
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Rus tarihçi Kirpichenok, İsrail'de casusluk şüphesiyle gözaltında

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İsrail'i eleştiren yazılarıyla bilinen Rus tarihçi Artyom Kirpichenok, ağustosta geldiği Tel Aviv'de kaybolduktan sonra casusluk şüphesiyle İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin Bet tarafından gözaltına alındı.

İsrail'i eleştirdiği yazılarıyla bilinen ve ağustos ayında İsrail'e ulaşmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamayan Rus tarihçi Artyom Kirpichenok'un, "casusluk yaptığı ve yabancı bir istihbarat ajanıyla iletişime geçtiği" şüphesiyle bu ülkede gözaltına alındığı bildirildi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, hem Rusya hem de İsrail vatandaşlığı bulunan, İsrail aleyhinde ve siyonizm karşıtı kapsamlı yazılar kaleme alan Kirpichenok'tan, 2 Ağustos 2026'da bir konferans dolayısıyla geldiği Tel Aviv'de uçaktan indikten sonra bir daha haber alınamadı.

Kirpichenok'un ailesi ve arkadaşları kendisiyle iletişim kurmaya çalıştı ancak bu girişimler başarısız oldu.

Kirpichenok'un avukatı, Rusça yayın kuruluşu "Meduza"ya yaptığı açıklamada, tarihçinin İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin Bet (Şabak) tarafından alıkonulduğunu belirtti.

Avukat, resmi olmayan bilgiye göre Kirpichenok'un casusluk yaptığı ve yabancı bir istihbarat ajanıyla iletişime geçtiği şüphesiyle sorgulandığını aktardı.

Meduza'nın haberine göre, Kirpichenok hakkındaki iddianamenin bugün tamamlanması bekleniyor.

Yedioth Ahronoth gazetesinde 30 Ağustos'ta yayımlanan habere göre, Kremlin İnsan Hakları Konseyi, Rus tarihçi Artyom Kirpichenok'un durumuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletlere (BM) başvuruda bulunmuştu.

Konsey, BM'ye İsrailli yetkililerle irtibata geçmesi yönünde çağrıda bulunarak, gözaltı gerekçelerinin açıklanmasının yanı sıra Kirpichenok'un bir avukata ve nitelikli tıbbi bakıma derhal erişiminin sağlanmasını talep etmişti.

Rus basınına göre, Kirpichenok, 2 Ağustos'ta Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan kalkan bir uçakla Ben Gurion Havalimanı'na inmişti.

Kaybolduğunun bildirilmesinden üç gün sonra, Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoliy Viktorov, "Rus diplomatların, durumu yakından takip ettiğini" açıklamıştı.

St. Petersburg'da doğan 51 yaşındaki Kirpichenok, 1990'larda İsrail'e göç etmişti. Kudüs İbrani Üniversitesi'nde öğrenim gören Kirpichenok, İsrail'e yerleştikten yaklaşık 15 yıl sonra Rusya'ya dönerek yaşamını burada sürdürmeye başlamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Tel Aviv, Güvenlik, Şin Bet, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus tarihçi Kirpichenok, İsrail'de casusluk şüphesiyle gözaltında - Son Dakika

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