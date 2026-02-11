Rüşvet İddiası: Kaymakamın Koruma Polisi ve Şoförü Tutuklandı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde rüşvet iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Seydikemer Kaymakamı'nın koruma polisi ve şoförü tutuklandı.

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Seydikemer Kaymakamı'nın koruması polis memuru F.D. ile şoförü H.M., rüşvet aldıkları iddiasıyla dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.D. ve H.M., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.