Rüşvet Soruşturmasında Üçüncü Şüpheli Belirlendi - Son Dakika
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Rüşvet Soruşturmasında Üçüncü Şüpheli Belirlendi

22.07.2025 11:50
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Antalya'daki rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan üçüncü şüpheli Halil K. olarak tespit edildi.

3'ÜNCÜ ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında bu sabah düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3'üncü kişinin, insan kaynaklarında çalışan kadrolu işçi Halil K. olduğu belirlendi. Halil K. ile diğer şüpheliler Serkan T. ve Tuncay K.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

Kaynak: DHA

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