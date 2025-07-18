Rusya, 10 Yerleşimi Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'nın Harkiv, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 10 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 12-18 Temmuz tarihlerinde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Hafta içinde Ukrayna'daki askeri sanayi tesislerine yönelik yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile 5 grup saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, Ukrayna'ya ait 1387 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, aynı tarihlerde Ukrayna'da 10 yerleşim yerinin Rus güçlerince ele geçirildiği kaydedilerek, "Harkiv bölgesinde Degtyarnoye, Zaporijya bölgesinde Malinovka ve Kamenskoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Nikolayevka, Karl Marks, Mayak, Petrovka, Voskresenka, Novohatskoye ve Popov Yar yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 664 uçak, 283 helikopter, 70 binin üzerinde İHA, 619 hava savunma füze sistemi, 24 bin 249 tank ve zırhlı araç, 1577 çok namlulu roketatar, 27 bin 529 obüs ve havan topu ile 38 binden fazla özel askeri aracın yok edildiği bildirildi.