Rusya, 110 Ukrayna İHA'sını imha etti - Son Dakika
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Rusya, 110 Ukrayna İHA'sını imha etti

25.05.2025 12:18
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Moskova'da gece boyunca 110 Ukrayna insansız hava aracı imha edildi, uçuş kısıtlaması uygulandı.

MOSKOVA, 25 Mayıs (Xinhua) -- Rusya, gece boyunca 13'ü başkent Moskova'da olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde Ukrayna'ya ait 110 insansız hava aracını (İHA) tespit edip imha etti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamaya göre hava savunma sistemleri, Moskova saatiyle gece yarısından sabah saat 07.00'ye kadar 110 sabit kanatlı İHA düşürdü.

Güvenlik gerekçesiyle başkentteki dört havalimanında geçici uçuş kısıtlaması uygulandığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Rusya, 110 Ukrayna İHA'sını imha etti - Son Dakika

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