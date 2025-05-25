Rusya, 110 Ukrayna İHA'sını imha etti

MOSKOVA, 25 Mayıs (Xinhua) -- Rusya, gece boyunca 13'ü başkent Moskova'da olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde Ukrayna'ya ait 110 insansız hava aracını (İHA) tespit edip imha etti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamaya göre hava savunma sistemleri, Moskova saatiyle gece yarısından sabah saat 07.00'ye kadar 110 sabit kanatlı İHA düşürdü.

Güvenlik gerekçesiyle başkentteki dört havalimanında geçici uçuş kısıtlaması uygulandığı belirtildi.