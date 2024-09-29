Rusya, 125 Ukrayna İHA'sını Düşürdü

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MOSKOVA, 29 Eylül (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin bir gecede yedi bölge ve Azak Denizi üzerinde tespit edilen Ukrayna'ya ait 125 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Pazar günü yaptığı açıklamaya göre Volgograd bölgesi üzerinde 67, Belgorod'da 17, Voronej'de 17 ve Rostov'da 18 insansız hava aracı düşürüldü. Ayrıca sırasıyla Bryansk, Kursk ve Krasnodar üzerinde birer İHA engellenirken, üçü de Azak Denizi üzerinde etkisiz hale getirildi.

İHA saldırılarının ardından Voronej ve çevresine düşen enkazlar nedeniyle çok sayıda yangın çıksa da yerel acil servisler tüm yangınların söndürüldüğünü teyit etti.

Voronej Valisi Alexander Gusev Telegram'dan yaptığı açıklamada, düşürülen bir insansız hava aracının Moskova Caddesi üzerindeki bir siteye çarparak yangına neden olduğunu söylemişti. Kentin sol yakasındaki yerleşim bölgelerinde de yangınların çıktığı bildirildi.

Kentin dış mahallerine düşen bazı insansız hava araçlarının alev aldığı belirtildi.

Gusev, şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını ifade etti.