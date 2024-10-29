Rusya, 131 Avustralyalıya Giriş Yasağı Getirdi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, 131 Avustralya vatandaşının ülkeye girişine yasak getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avustralya hükümetinin bazı Rus vatandaşlarına "siyasi gerekçelerle" yaptırım uyguladığı belirtildi.

Buna karşılık olarak 131 Avustralya vatandaşının ülkeye girişine yasak getirildiği kaydedilen açıklamada, bu kişiler arasında askeri yetkililer, şirket yöneticileri ve gazetecilerin bulunduğu aktarıldı. Söz konusu isimlerin yer aldığı liste de yayımlandı.

Açıklamada, Avustralya'nın Rusya'ya karşı siyaset izlemeye devam ettiği ve bu nedenle yaptırım listesinin güncellenmesiyle ilgili çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.