Rusya, 139 Balıkçıyı Buz Kütlesinden Kurtardı

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- Rusya, buz kütlesinde mahsur kalan 139 balıkçıyı kurtardı

MOSKOVA - Rusya, Ohotsk Denizi'nde bir buz kütlesinde mahsur kalan 139 balıkçıyı kurtardı.

Rusya'ya bağlı Sakhalin bölgesi kıyısından parçalanarak Ohotsk Denizi'ne sürüklenen buz kütlesinde balıkçılar mahsur kaldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekipler, mahsur kalan balıkçıları kurtarmak için operasyon başlattı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, buz kütlesinde yaklaşık 300 balıkçının mahsur kaldığı ve bazı balıkçıların avlanmadan buz kütlesinden ayrılmayı reddettiği belirtildi. Açıklamada, şu ana kadar bölgeye gönderilen Mi-8 helikopteri ve teknelerle 139 kişinin kurtarıldığı ifade edildi.