Rusya, 146 Ukrayna İHA'sını İmha Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya, 146 Ukrayna İHA'sını İmha Etti

Rusya, 146 Ukrayna İHA\'sını İmha Etti
14.07.2026 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus hava savunma güçleri, son 12 saatte Ukrayna'ya ait 146 insansız hava aracını düşürdü.

MOSKOVA, 13 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın hava savunma güçleri, son 12 saat içinde Ukrayna'ya ait 146 insansız hava aracını (İHA) imha etti.

Rusya Savunma Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz Moskova saatiyle pazartesi günü 08.00 ile 20.00 arasında Moskova, Belgorod, Bryansk, Voronej, Kaluga, Kursk, Oryol, Rostov, Kırım, Ryazan ve Tula bölgeleri dahil olmak üzere Rusya'nın kontrolündeki topraklar üzerinde, ayrıca Azak Denizi ve Karadeniz sularında Ukrayna'ya ait 146 sabit kanatlı İHA'yı tespit ederek imha etti" ifadelerini kullandı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus sosyal medya platformu Max üzerinden yaptığı açıklamada, hava savunma birliklerinin pazartesi öğleden sonra başkenti hedef alan 5 İHA'yı düşürdüğünü doğruladı. Sobyanin, "Acil müdahale ekipleri enkazın düştüğü bölgede çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, 146 Ukrayna İHA'sını İmha Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler o anlar kamerada Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler; o anlar kamerada
Sürü sahibi yıkıldı 150 hayvan aynı anda telef oldu Sürü sahibi yıkıldı! 150 hayvan aynı anda telef oldu
İmamoğlu’nun ’bilirkişi’ davası ertelendi İmamoğlu'nun 'bilirkişi' davası ertelendi
Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ gitti ama benzer yapılanmalara dikkat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ gitti ama benzer yapılanmalara dikkat
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Survivor Lina’dan peş peşe itiraflar: Çöpten yemek karıştırdım Survivor Lina'dan peş peşe itiraflar: Çöpten yemek karıştırdım

12:05
Bakan Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
11:43
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Nihat Kahveci gözaltına alındı
11:32
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var
11:27
Bahçeli’den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
10:21
Ahbap soruşturmasında yeni operasyon Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında
Ahbap soruşturmasında yeni operasyon! Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 12:25:20. #7.13#
SON DAKİKA: Rusya, 146 Ukrayna İHA'sını İmha Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.