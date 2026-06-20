Rusya, 24 Filipinliyi Serbest Bıraktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'ın yaptığı görüşmenin ardından Rusya'nın aylardır tutuklu bulunan 24 Filipinliyi serbest bıraktığı açıklandı.

Filipinler Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da 17-18 Haziran'da Rusya-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesi kapsamında Putin ve Marcos Jr.'ın bir araya geldiği anımsatıldı.

Söz konusu görüşmede Marcos Jr.'ın Rusya'da tutuklu bulunan Filipinliler hakkında endişelerini dile getirdiğinin aktarıldığı açıklamada, Rusya'nın tutuklu Filipinlilerden bir bölümünü serbest bıraktığı kaydedildi.

Açıklamada, serbest bırakılan 24 kişiyi taşıyan 2 uçağın pazar sabahı erken saatlerde Filipinler'e ulaşmasının beklendiği vurgulandı.