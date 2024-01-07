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Rusya, AB'ye ordu kurması için şartlar önerdi - Son Dakika
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Rusya, AB'ye ordu kurması için şartlar önerdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB), uluslararası yükümlülüklere uygun olarak sınırlarını insanca korumayı öğrendikten ve mülteci sorununu çözdükten sonra ordu kurmasını önerdi. Zaharova, AB'nin ortak ordu kurması halinde askeri araçların ve uçakların hangi yakıtla çalışacağını da iyi anlaması gerektiğini kaydetti.

Rusya, AB\'ye ordu kurması için şartlar önerdi
07.01.2024 - 19:31,  Güncelleme: 19:33
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB), uluslararası yükümlülüklere uygun olarak sınırlarını insanca korumayı öğrendikten ve mülteci sorununu çözdükten sonra ordu kurmasını önerdi.

Zaharova, sosyal medya hesabından, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, "AB'nin, barışı koruma ve çatışmaları önlemede rol alabilecek bir orduya sahip olması gerektiği" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Tajani'nin açıklamasını alıntılayan Zaharova, "AB ordusu mu? Belki kendi Kovid aşınızı geliştirerek mi başlamalısınız? ya da uluslararası yükümlülüklerinize uygun olarak AB'nin sınırlarını insanca korumayı mı öğrenmelisiniz? Mülteci ve göçmen sorununu mu çözmelisiniz? İşte ancak ondan sonra bir ordu oluşturun." ifadelerini kullandı.

AB'nin ortak ordu kurması halinde askeri araçların ve uçakların hangi yakıtla çalışacağını da iyi anlaması gerektiğini kaydeden Zaharova, "Sonra Amerikan Başkanı Brüksel'e gelecek ve işaret ettiğine saldırmamaları halinde akaryakıt fiyatını artıracağını söyleyecek. Bu arada, o zaman neden her AB üyesi NATO ülkeleri 'ortak kasaya', aslında Washington'a, belirtildiği gibi güvenliklerini sağlamak için devasa meblağlar ödesin ki?" değerlendirmesinde bulundu.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, Orta Doğu'dan Hint-Pasifik'e kadar krizlerin yaşandığı ve ABD, Çin, Hindistan, Rusya gibi güçlü oyuncuların olduğu bir dünyada, AB'nin çatışmaların önlenmesinde daha etkin rol oynaması için bir ordusunun olması gerektiğini savunmuştu. Tajani, "Eğer dünyada barış gücü olmak istiyorsak, bir Avrupa ordusuna ihtiyacımız var ve bu etkili bir Avrupa dış politikasına sahip olmanın temel bir koşulu." ifadelerini kullanmıştı.

Bu ordunun, Avrupalıların güvenliği için gerekliliğine işaret eden Bakan Tajani, "AB vatandaşları sadece halihazırda var olan bir şeyle, yani AB ile korunabilir." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA
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