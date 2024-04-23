Rusya, ABD'nin dondurulmuş varlıklara el koyması durumunda misilleme yapacak

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MOSKOVA, 23 Nisan (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarına el konulması halinde misilleme yapacaklarını belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'yı finanse etmek üzere dondurulmuş Rus varlıklarına el konulmasına yönelik tedbirleri de içeren bir dizi dış yardım tasarısını Cumartesi günü onayladı.

Pazartesi günü yaptığı açıklamada "Bu, devlet mülküne yönelik bir gasptır" diyen Peskov ise bunun "yasadışı" olduğunu ve "bir tür misilleme eylemi" yahut dava ile karşılık verileceğini vurguladı.

"Bu tür tedbirler uygulanırsa, birçok ülke ve yatırımcı ABD ekonomisine yatırım yapmadan ya da varlıklarını orada toplamadan önce 10 kez düşünür" diyen sözcü, bu hamlenin eninde sonunda ABD'nin ekonomik çıkarlarına zarar vereceğini ifade etti.