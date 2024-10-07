Rusya: ABD ve İngiltere Kuzey Akım Patlamalarında Yer Aldı - Son Dakika
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Rusya: ABD ve İngiltere Kuzey Akım Patlamalarında Yer Aldı

SVR Başkanı Narışkin, Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalar için ABD ve İngiltere'yi suçladı.

07.10.2024 16:47
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, ABD ve İngiltere'nin Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarındaki patlamalara doğrudan dahil olduğunu iddia etti.

Narışkın, başkent Moskova'da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülkelerinin güvenlik servis başkanları toplantısında konuştu.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarında 2022'de meydana gelen patlamalara değinen Narışkin, şunları söyledi:

"SVR, ABD ve İngiltere'nin bu büyük terör saldırısına doğrudan dahil olduğuna dair bilgiye sahip. Elde edilen bilgilere göre, Anglosakson istihbarat servislerinden profesyonel sabotajcılar, bu eylemin organizasyon, hazırlık ve uygulama sürecinde yer aldı."

Avrasya bölgesindeki duruma da değinen Narışkin, Batı'nın bu bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmak istediğini belirterek, "Elde edilen bilgilere göre, Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesinin ardından hayatta kalan militanlar Avrasya bölgesindeki durumu istikrarsızlaştırmak için kullanılacak." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya: ABD ve İngiltere Kuzey Akım Patlamalarında Yer Aldı - Son Dakika

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