Rusya Akdeniz'de Tatbikat Düzenledi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Akdeniz'de yüksek hassasiyetli füzelerle tatbikat düzenlediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Deniz Kuvvetleri, birliklerin hazırlığı kapsamında 1-3 Aralık'ta Akdeniz'in kuzey kısmında tatbikat gerçekleştirdi.

Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Aleksandr Moiseyev başkanlığında düzenlenen tatbikatta, 1000'den fazla asker, 10 gemi, "Mig-31" tipi uçaklar dahil 24 uçak yer aldı.

Tatbikat kapsamında, bugün denizden ve havadan yüksek hassasiyetli "Kalibr", hipersonik "Tsirkon" füzesi ile "Onisk" seyir füzesi fırlatıldı ve belirlenen hedefler vuruldu.