Rusya, Alman silah firması Rheinmetall'in CEO'suna suikast düzenlemeyi planladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rusya, Alman silah firması Rheinmetall'in CEO'suna suikast düzenlemeyi planladı

Amerikan istihbaratı, Rusya'nın Ukrayna için top mermileri ve askeri araçlar üreten Alman silah firması Rheinmetall'in üst yöneticisine suikast düzenlemeyi planladığını ortaya çıkardı. ABD istihbaratı, Rheinmetall CEO'su Armin Papperger'i hedef alan komployu öğrendi ve Alman makamlarını uyardı. Almanya'nın en büyük silah şirketlerinden Rheinmetall, Ukrayna için önemli bir silah haline gelen 155 milimetrelik top mermilerinin en büyük üreticilerinden biri.

11.07.2024 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikan istihbaratının, Rusya'nın, Ukrayna için top mermileri ve askeri araçlar üreten Alman silah firması Rheinmetall'in üst yöneticisine suikast düzenlemeyi planladığını ortaya çıkardığı iddia edildi.

CNN'in Amerikalı ve Batılı kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD istihbaratının, 2024'ün başlarında Alman silah üreticisi Rheinmetall'in Üst Yöneticisi (CEO) Armin Papperger'i hedef alan komployu öğrendiği ve Alman makamlarını uyardığı ileri sürüldü.

Alman hükümetinden ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, ABD'nin kendilerini Rusya'nın planı hakkında uyardığını doğrulayarak, uyarıdan sonra güvenlik birimlerinin Papperger'i korumak için harekete geçtiğini belirtti.

Almanya'nın en büyük silah şirketlerinden Rheinmetall, Ukrayna için önemli bir silah haline gelen 155 milimetrelik top mermilerinin en büyük üreticilerinden biri.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, şirketin yakın zamanda Ukrayna'da zırhlı araç fabrikası açmayı planlamasının Rusya'yı endişelendirdiğini öne sürdü.

Kaynak: AA

Armin Papperger, Rheinmetall, Ukrayna, Almanya, Rusya, CEO, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Alman silah firması Rheinmetall'in CEO'suna suikast düzenlemeyi planladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:46 UEFA, TFF başkan adaylığından çekilen Servet Yardımcı’yı Berlin’e çağırdı UEFA, TFF başkan adaylığından çekilen Servet Yardımcı'yı Berlin'e çağırdı
21:58 “Bakanın ailesi için yolcu uçaktan indirildi“ iddiası sonrası AJet ve Mehmet Şimşek’ten açıklama "Bakanın ailesi için yolcu uçaktan indirildi" iddiası sonrası AJet ve Mehmet Şimşek'ten açıklama
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık
17:55 Ümraniye’de tehlikeli provokasyon Yabancı uyruklu esnaftan haraç kestiler Ümraniye'de tehlikeli provokasyon! Yabancı uyruklu esnaftan haraç kestiler
16:33 Gazze’de geçici yönetim sinyali ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu
21:38 Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için Aston Villa’dan gelen dev teklifi reddetti Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için Aston Villa'dan gelen dev teklifi reddetti
21:22 İlk kez Avrupa dışına çıkacak İşte Mario Balotelli’nin yeni adresi İlk kez Avrupa dışına çıkacak! İşte Mario Balotelli'nin yeni adresi
20:51 İBB kreşlerinin ücretlerine yüzde 100 zam İBB kreşlerinin ücretlerine yüzde 100 zam
19:41 Kılıçdaroğlu’na Tanju Özcan’dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım Kılıçdaroğlu'na Tanju Özcan'dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım
19:21 Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 3 Ağustos’ta Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 3 Ağustos'ta Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak
19:13 Tete transferinin faturası ağır oldu FIFA’dan Galatasaray’a ceza Tete transferinin faturası ağır oldu! FIFA'dan Galatasaray'a ceza
18:46 Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu’nun ayrılığını veto etti Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığını veto etti
17:54 TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 23:37:08. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya, Alman silah firması Rheinmetall'in CEO'suna suikast düzenlemeyi planladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement