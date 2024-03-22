Rusya, Avrupa Komisyonu'nun tarım ürünlerine gümrük vergisi uygulama planlarını eleştirdi - Son Dakika
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Rusya, Avrupa Komisyonu'nun tarım ürünlerine gümrük vergisi uygulama planlarını eleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Komisyonu'nun Rusya ve Belarus'tan gelen tarım ürünlerine gümrük vergisi uygulama planlarının küresel gıda güvenliğini etkileyeceğini belirtti. Zaharova, bu planların küresel gıda durumunu daha da kötüleştireceğini ifade etti.

22.03.2024 10:12  Güncelleme: 10:14
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MOSKOVA, 22 Mart (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Komisyonu'nun Rusya ve Belarus'tan gelen tarım ürünlerine gümrük vergisi uygulama planlarının küresel gıda güvenliğini etkileyeceğini söyledi.

Zaharova sosyal medya kanalından Cuma günü yaptığı açıklamada, "Bunlar, Batı tarafından halihazırda anlamsız bir noktaya getirilmiş olan küresel gıda durumunu daha da kötüleştirmekten başka bir işe yaramaz" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'deki AB liderler zirvesinde yaptığı konuşmada, komisyonun Rusya ve Belarus'tan ithal edilen tahıl ve diğer tarım ürünlerine gümrük vergisi getirmek için hazırlıklara başladığını söylemişti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Rusya, Avrupa Komisyonu'nun tarım ürünlerine gümrük vergisi uygulama planlarını eleştirdi - Son Dakika

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