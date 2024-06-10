Rusya Uzun Menzilli Uçakları Tarafsız Sular Üzerinde Uçuş Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rusya Uzun Menzilli Uçakları Tarafsız Sular Üzerinde Uçuş Gerçekleştirdi

Rusya Uzun Menzilli Uçakları Tarafsız Sular Üzerinde Uçuş Gerçekleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık, Barents ve Norveç denizlerinin tarafsız suları üzerinde planlı uçuşlar gerçekleştirdiğini duyurdu. Uçuşlarda stratejik füze taşıyabilen Tu-95ms ve Tu-22m3 uzun menzilli bombardıman uçakları kullanıldı. Uçuşlara Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri ve Rus donanmasına ait savaş uçakları eşlik etti. Rusya'nın uzun menzilli uçakları düzenli olarak farklı denizlerin tarafsız sularında uçmaktadır ve uluslararası kurallara tam olarak uyulmaktadır.

10.06.2024 20:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın uzun menzilli bombardıman uçakları, Baltık, Barents ve Norveç denizlerinin tarafsız suları üzerindeki hava sahasında uçuşlar gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Baltık, Barents ve Norveç denizlerinin tarafsız suları üzerinde yapılan planlı uçuşlarda stratejik füze taşıyabilen Tu-95ms model uçağın yanı sıra Tu-22m3 uzun menzilli bombardıman uçağının da yer aldığı belirtildi.

En fazla uçuşun 6 saatten fazla sürdüğü kaydedilen açıklamada, uçaklara Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri ve Rus donanmasına ait Su-30sm, Su-27, Su-33 uçakların eşlik ettiği ifade edildi.

Açıklamada, rotanın belirli etaplarında uzun menzilli bombardıman uçaklarına yabancı ülkelerden gelen savaş uçaklarının eşlik ettiği aktarıldı.

Rus uzun menzilli uçakların düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlantik, Karadeniz ve Baltık denizlerinin yanı sıra Pasifik Okyanusu'nun tarafsız suları üzerinde uçtuğu bildirilen açıklamada, "Rus Hava ve Uzay Kuvvetlerinin tüm uçaklarının uçuşları, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara tam olarak uygun gerçekleştirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Norveç, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Uzun Menzilli Uçakları Tarafsız Sular Üzerinde Uçuş Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 09:56:25. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya Uzun Menzilli Uçakları Tarafsız Sular Üzerinde Uçuş Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement