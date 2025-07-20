Rusya, Belaya Gora'yı Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Belaya Gora yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede ilerlediği belirtilen açıklamada, "Güney Askeri Grubu birliklerinin saldırıları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Belaya Gora yerleşim yeri kurtarıldı." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 364 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği, bunlardan 93'ünün de başta Moskova olmak üzere Rus bölgeleri ve Karadeniz üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 12-18 Temmuz tarihlerinde Ukrayna'nın Harkiv, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 10 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.