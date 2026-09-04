Rusya bir haftada Ukrayna'da 15 yerleşimi ele geçirdi, 9 gemiyi vurdu - Son Dakika
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Rusya bir haftada Ukrayna'da 15 yerleşimi ele geçirdi, 9 gemiyi vurdu

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Rusya Savunma Bakanlığı, 29 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Ukrayna'da 15 yerleşim biriminin ele geçirildiğini ve 9 geminin vurulduğunu duyurdu. Açıklamada ayrıca, 49 güdümlü bomba, 19 HIMARS füzesi ve 6 binden fazla insansız hava aracının imha edildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'da 15 yerleşim biriminin ele geçirildiğini, askeri amaçla kullanılan 9 geminin vurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 29 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Ukrayna'da bu tarihlerde, 15 yerleşim biriminin Rus güçlerince ele geçirildiği bildirilen açıklamada, "Sumi bölgesinde Hrapovşçina, Sadki ve Velikiy Prikol, Zaporijya bölgesinde Çervonaya Krinitsa ve Novopavlovka, Harkiv bölgesindeki Kazaçya Lopan, Vasilevka, Doljanka ve Blagodatnoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Svyatogorsk, İjevka, Nikanorovka, Rubejnoye, Novoandreyevka ve Gruzskoye yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

9 gemi vuruldu

Son bir haftada Ukrayna'nın askeri sanayi, yakıt, enerji ve ulaşım tesisleri ile limanları ve gemilerine yönelik saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, "Hafta içinde Ukrayna ordusu için kullanılan 8 kuru yük gemisi ve 1 konteyner gemisi vuruldu." ifadesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca bu süreçte 49 güdümlü hava bombası, ABD üretimi 19 HIMARS çok namlulu roketatar füzesi, 8 "Flamingo" uzun menzilli seyir füzesi ile 6 binden fazla insansız hava aracının hava savunma sistemlerince yok edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya bir haftada Ukrayna'da 15 yerleşimi ele geçirdi, 9 gemiyi vurdu - Son Dakika

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