Rusya-Çin İlişkileri Küresel İstikrar Sağlıyor

MOSKOVA, 8 Mart (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya-Çin ilişkilerinin küresel ilişkilerde önemli bir istikrar unsuru olduğunu belirterek, iki tarafın daha adil bir dünya düzeninin kurulmasına büyük katkılarda bulunduğunu söyledi.

Perşembe günü düzenlenen günlük basın toplantısında Xinhua'nın sorusunu yanıtlayan Zaharova, Rusya ve Çin'in birbirlerinin en büyük komşusu olduğunu ve kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı çerçevesinde dinamik ve güçlü bir devletlerarası iş birliği yürüttüğünü söyledi. Zaharova'ya göre bu iş birliği, iki ülkenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamayı ve temel çıkarlarını korumayı amaçlıyor.

Zaharova, "Rusya-Çin ilişkileri, herhangi bir üçüncü ülkeyi hedef almıyor. Askeri veya siyasi ittifak kurmuyoruz. Aramızdaki dostluk sadece kendi ülkemize ve nihayetinde tüm dünyaya fayda getirmeyi amaçlıyor" dedi.

Bu ortaklığın dünya ilişkilerinde önemli bir istikrar faktörü olduğunu ve uluslararası ilişkilerin demokratikleştirilmesine ve dünya düzeninin çok kutuplu hale gelmesine önemli katkılarda bulunduğunu kaydetti.

Sözcü, Rusya ve Çin'in, ikili ilişkilerine nifak sokma çabalarına kararlılıkla karşı çıkacağını ifade etti.