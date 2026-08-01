Rusya'da Aile Değerleri Eğitime Entegre Ediliyor - Son Dakika
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Rusya'da Aile Değerleri Eğitime Entegre Ediliyor

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Rusya, 2024'ü Aile Yılı ilan ederek, okullarda geleneksel aile değerlerini öğretmeye başlıyor.

Rusya'da son yıllarda geleneksel aile değerlerinin korunmasına yönelik politikalar eğitim alanına yansırken, okullarda aile yapısı ve anlamlı yaşama ilişkin dersler ve etkinlikler uygulanmaya başlandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2024'ü "Aile Yılı" ilan etmesiyle, ülkede aile değerlerini teşvik etmeyi amaçlayan çok sayıda proje ve etkinlik hayata geçirildi.

Bu projelerden biri de Rusya Eğitim Bakanlığının 2024'te başlattığı "Aile Çalışmaları (Semyevedeniye)" programı oldu.

Bakanlığın internet sayfasında yer alan programın, 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren ülke genelinde zorunlu derslerin dışında yürütülen bir etkinlik olarak yaygınlaştırılması planlandı.

Haftada bir kez 5, 6, 7, 8 ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik hayata geçirilen program kapsamındaki derslerde, geleneksel aile değerleri, evlilik, ebeveynlik ve çok çocuklu aile modeli gibi konular ele alınıyor. Bu dersler, sınıf ve tarih öğretmenleri ile psikologlar tarafından anlatılıyor.

Projeyle, çocukların, ailenin önemini kavraması, aile yaşamına hazırlanması ve geleneksel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Son yıllarda demografik sorunlarla mücadele eden Rusya'da, bu tür projelerin uygulanmasıyla doğum oranlarının artırılması amaçlanıyor.

Papazlar, okullarda ahlaki değerler üzerine sohbetler yapıyor

Öte yandan, Rusya'nın bazı bölgelerinde, Rus Ortodoks Kilisesinin girişimiyle okullarda aile ve ahlaki değerler konusunda sohbet niteliğinde etkinlikler düzenleniyor.

Eğitim müfredatının parçası olmayan etkinliklere okul yönetimlerinin davetiyle papazlar katılıyor. Sohbet sırasında çocuklara evlilik, aile içi ilişkiler, ahlaki değerler ve anlamlı yaşam ile ilgili bilgiler aktarılıyor.

Rusya'da geleneksel aile değerlerinin eğitim politikalarındaki ağırlığı giderek artarken, aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik uygulamaların ilerleyen dönemde eğitim sistemi içinde daha fazla yer alması bekleniyor.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'da Aile Değerleri Eğitime Entegre Ediliyor - Son Dakika

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