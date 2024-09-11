BRICS Güvenlik Toplantısı St. Petersburg'da Başladı

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Rusya'nın St. Petersburg kentinde 14. BRICS ülkeleri yüksek temsilciler güvenlik toplantısı başladı.

Yarın sona erecek toplantıya Rusya, Çin ve İran'ın yanı sıra Brezilya, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temsilcileri katıldı.

St. Petersburg'daki toplantının açılışında konuşan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, BRICS'in önemine işaret ederek "BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yüzde 40'tan fazlasını temsil ediyor. BRICS, dünya ekonomisinde gayrisafi yurt içi hasılasının üçte birini oluşturuyor. BRICS'in dünya ticaretindeki payı yüzde 20'nin üzerinde. Ülkelerimiz Asya Pasifik bölgesi, Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu'da güvenliğin sağlanmasında kilit rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şoygu, BRICS'in küresel güvenliğin sağlanması ve terörle aşırılığa karşı mücadele edilmesi sürecine katkıda bulunduğuna dikkati çekerek "Bu alanlarda etkin şekilde işbirliği yapıyoruz. Bu işbirliği bitecek gibi de görünmüyor." dedi.

Bazı Batılı ülkelerin uluslararası topluma kendi kurallarını empoze etmeye çalıştığını belirten Şoygu, "Bu tür kuralların ortaya çıkma süreci, uluslararası hukukun özüne aykırı ve temelini bölüyor. Uluslararası güvenlik sisteminin bu şekilde aşınması, egemen devletler için tehdit oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Şoygu, Rusya'nın mevcut koşullarda devletlerle işbirliği kurmaktan yana olduğunu dile getirdi.

"BRICS, Çin'in dış politikasında öncelikli konumda"

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de BRICS'in, Çin'in dış politikasında öncelikli konumda olduğunu belirtti.

BRCS Zirvesi'nin ekimde Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenleneceğini söyleyen Yi, "BRICS ülke liderleri zirvesinin etkin şekilde yapılması amacıyla BRICS üyeleri arasında birlikteliğin sağlanmasına katkıda bulunacağız." dedi.