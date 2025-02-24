Rusya'da Çin Markalı Araç Sayısı 2,36 Milyona Ulaştı

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MOSKOVA, 24 Şubat (Xinhua) -- Rusya'da 1 Ocak itibarıyla tescil edilen Çin markalı binek araç sayısı yaklaşık 2,36 milyona ulaştı.

Analiz ajansı Autostat tarafından yayımlanan yeni rapora göre, ülkedeki toplam kayıtlı binek araçların yüzde 5'i Çin markalı. Yani her 20 otomobilden biri Çinli bir üreticiye ait.

Rapora göre Chery, Rusya'daki Çin markalı otomobiller arasında 528.200 araçla kayıtlı tüm Çin menşeli araçların yüzde 20'sinden fazlasını elinde bulundurarak lider konumda yer alıyor. Geely 422.400 araçla ikinci sırada, Haval ise 404.300 araçla üçüncü sırada bulunuyor.

Model bazında 164.200 adetle Haval Jolion crossover en popüler model olurken, Chery Tiggo 7 PRO MAX crossover ise 104.000 adetle 100.000 araç satışını geride bıraktı.