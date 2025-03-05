Rusya'da İşsizlik Artışı ve Ekonomik Veriler - Son Dakika
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Rusya'da İşsizlik Artışı ve Ekonomik Veriler

Rusya'da işsizlik oranı ocakta %2,4'e yükseldi, reel gelirler ise %9,1 arttı.

05.03.2025 20:16
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Rusya'da işsizlik oranı ocak ayında önceki aya göre 0,1 puan artışla yüzde 2,4'e artarak, Aralık 2023'ten bu yana ilk defa yükseliş kaydetti.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, ülkede reel gelirler 2024'te önceki yıla kıyasla yüzde 9,1 arttı.

Perakende ticaret hacmi ocakta 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak, 4,5 trilyon rubleye (yaklaşık 50 milyar dolar) ulaşırken, enflasyon oranı ise mart ayı itibarıyla yüzde 10,07 seviyesinde gerçekleşti.

Rusya'da işsizlik oranı ise ocak ayında önceki aya göre 0,1 puan artışla yüzde 2,4'e çıkarken, böylelikle Aralık 2023'ten bu yana ilk defa yükseliş kaydetti.

Ülkede hükümet, özellikle Ukrayna savaşının ardından başlayan işgücü açığı sorunun çözümü için göçmen politikasında değişiklikler yapmayı planlıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Aralık, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'da İşsizlik Artışı ve Ekonomik Veriler - Son Dakika

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