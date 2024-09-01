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- Rusya'da kayıp helikopterin enkazı bulundu: 17 kişinin cesedine ulaşıldı

MOSKOVA - Rusya'da irtibatın kesilmesi sonucu kaybolan helikopterin enkazının bulunduğu, 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Rusya'daki Kamçatka Yarımadası'nın doğusunda helikopter turları düzenleyen bir şirkete ait 19 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğu Mi-8 tipi helikopter dün irtibatın kesilmesi sonucu kayboldu. Bağlantı kurulamayan helikopterin bulunması için geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün helikopterin enkazının dağlık bölgede havadan tespit edildiği, 17 kişinin cansız bedeninin bulunduğu, arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Açıklamada, 9 kişilik kurtarma ekibinin hava yoluyla kaza yerine sevk edildiği kaydedildi.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre kazanın pilotaj hatasından kaynaklandığı, helikopterin görüş mesafesinin düşük olduğu sıralarda düştüğü tahmin ediliyor.