Rusya'da Nestle ve Auchan varlıklarına kayyum kararını Fransa kınadı

Fransa, Rusya'daki bazı Fransız ve Avrupalı iştiraklere kayyum atanmasını kınadığını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından, Rusya'daki bazı şirketlerin iştiraklerine kayyum atanmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Fransız ve Avrupalı bazı şirketlerin söz konusu ülkedeki iştiraklerine kayyum atanmasının kınandığı belirtildi.

Rus makamlarının bu karardan geri dönmelerinin beklendiği kaydedilen açıklamada, Fransız makamlarının, söz konusu şirketlerle yakın temas halinde olduğu aktarıldı.

Rusya'da, İsviçre merkezli gıda şirketi Nestle ile Fransız süpermarket zinciri Auchan'ın ülkedeki varlıklarını yönetmek üzere kayyum atanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hafta imzaladığı kararnameye göre, söz konusu şirketlerin Rusya'daki varlıkları geçici bir süre devlet denetimindeki yerel bir şirket tarafından yönetilecek.