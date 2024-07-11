Rusya'da Ortodoks Kilisesine Yönelik Terör Saldırısı Önlendi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Adıgey bölgesinin Maykop şehrinde bulunan Ortodoks kilisesine yönelik terör saldırısının önlendiğini bildirdi.
FSB'nin basın servisinden yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde yer alan Adıgey bölgesindeki Maykop'ta Orta Asya kökenli bir kişinin yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, yakalanan kişinin, terör saldırısı hazırlığında olduğu, saldırının hedefinde şehirdeki Ortodoks kilisesi ve kilisede görevli din adamlarının bulunduğu kaydedildi.
Son olarak Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde, 23 Haziran'da silahlı saldırılar düzenlenmişti.
Bir polis noktası, sinagog ve 2 kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 17'si polis, 5'i sivil 22 kişi yaşamını yitirmiş, 5 saldırgan öldürülmüştü.
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