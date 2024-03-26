Rusya'da mahkeme, "casuslukla" suçlanan Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç'in tutukluluk süresini 3 ay daha uzattı.
TASS haber ajansına göre, Moskova Şehir Mahkemesinden yapılan açıklamada, ön soruşturma makamlarının başvurusu değerlendirilerek Gerşkoviç'in tutukluluk süresinin 30 Haziran'a uzatıldığı bildirildi.
Davanın gizli deliller içermesi nedeniyle duruşmanın kamuya kapalı gerçekleştirildiği kaydedildi.
WSJ gazetesinin Moskova bürosunda muhabir olarak çalışan Evan Gerşkoviç, 29 Mart 2023'te Rusya Federasyonu'nun Ural Bölgesi'ndeki Yekaterinburg kentinde casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD vatandaşı Gerşkoviç'in "Amerikan hükümeti için casusluk" suçlamasıyla yakalandığını bildirmişti.
Gerşkoviç'in, Rusya Dışişleri Bakanlığı nezdinde akreditasyonu bulunuyordu.
ABD Başkanı Joe Biden ve bazı üst düzey yetkililer, Amerikalı gazetecinin derhal serbest bırakılması için çağrı yapmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gerşkoviç'in Yekaterinburg'daki faaliyetinin "gazetecilikle hiçbir ilgisi olmadığını" bildirmişti.
Rus mahkemesince tutuklama kararı verilen Gerşkoviç'in, şubatta tutukluluk süresi 30 Mart'a kadar tekrar uzatılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Rusya'da WSJ Muhabirinin Tutukluluk Süresi 3 Ay Uzatıldı - Son Dakika
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