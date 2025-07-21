Rusya'da Yabancı Gemilere FSB İzni Zorunluluğu

Rusya'da yabancı limanlardan gelen gemilerin, ülke limanlarına girişi için Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) izin şartı getirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayladığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Buna göre, yabancı limanlardan Rus limanlarına giriş yapacak gemiler, artık liman kaptanı aracılığıyla FSB'den izin alacak.

İmzalanan kararnamede, söz konusu kararın "sıkıyönetim kanunu" uyarınca alındığı ifadesi yer aldı.