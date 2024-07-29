Rusya'da Yolcu Treni Kaza Yaptı: 140 Yaralı - Son Dakika
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Rusya'da Yolcu Treni Kaza Yaptı: 140 Yaralı

Rusya'nın Volgograd bölgesinde Kazan'dan Adler bölgesine giden bir yolcu treni, bir yük kamyonuna çarparak raydan çıktı. Yaklaşık 140 kişi yaralandı ve 16 kişi hastaneye kaldırıldı. Rusya Soruşturma Komitesi, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

29.07.2024 15:23
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Rusya'nın Volgograd bölgesinde hareket eden yolcu treninin, bir yük kamyonuna çarparak raydan çıkması nedeniyle yaklaşık 140 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya Demir Yolları şirketinden yapılan yazılı açıklamada, Kazan'dan Adler bölgesine giden yolcu treninin Volgograd'da kaza geçirdiği belirtildi.

Trenin yük kamyonuna çarpması nedeniyle raydan çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, yaklaşık 140 kişinin yaralandığı, 16 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'da Yolcu Treni Kaza Yaptı: 140 Yaralı - Son Dakika

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