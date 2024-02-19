Rusya'da zehirlenen balıkçıların cenazeleri Samsun'da defnedildi - Son Dakika
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Rusya'da zehirlenen balıkçıların cenazeleri Samsun'da defnedildi

Rusya\'da zehirlenen balıkçıların cenazeleri Samsun\'da defnedildi

Rusya'nın Soçi kenti açıklarında avlanan balıkçı teknesinde zehirlenen 3 balıkçıdan 2'sinin cenazesi Samsun'un Terme ilçesinde defnedildi. Balıkçılar Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı'nın cenazeleri, Terme ilçesindeki kabristanlıkta toprağa verildi. Diğer 2 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

19.02.2024 17:17  Güncelleme: 17:19
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Rusya'nın Soçi kenti açıklarında avlanan balıkçı teknesinde zehirlenen 3 balıkçıdan 2'sinin cenazesi Samsun'un Terme ilçesinde defnedildi.

Balıkçı teknesiyle dün Ünye Limanı'na getirilen ve Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırılan balıkçılar Cengiz Demirci (30) ve Emrah Bakırcı'nın (24) cenazeleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından Terme ilçesine getirildi.

Demirci ve Bakırcı, Terme Cumhuriyet Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Çangallar Mahallesi Haydar Ağa mevkisindeki kabristanlıkta toprağa verildi.

Uluslararası sularda avcılık yapmak üzere gerekli izinleri alan balıkçı teknesi, yaklaşık 2 ay önce Ünye Limanı'ndan Karadeniz'e açılmış, Soçi açıklarında avlanan teknede görevli Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı, 3 gün önce ambarda temizlik yaptıkları sırada havalandırmadan sızan metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Gazdan etkilenen 2 kişi ise Soçi'deki hastanede tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA

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