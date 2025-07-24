Rusya'daki Uçak Kazasına Taziye

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun Amur Bölgesi'nde bugün meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun Amur Bölgesi'nde bugün (24 Temmuz) meydana gelen uçak kazasından ötürü derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Rusya Federasyonu halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.
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