Rusya'dan 9 Mayıs Zafer Günü Kutlaması - Son Dakika
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Rusya'dan 9 Mayıs Zafer Günü Kutlaması

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Rus Dili Eğitmenleri ve Tercümanlar Derneği, Rusya Büyükelçiliği'nde 'Ölümsüz Alay' yürüyüşü düzenledi.

04.05.2025 13:15
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(ANKARA) - Rus Dili Eğitmenleri ve Tercümanlar Derneği, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları kapsamında Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde "Ölümsüz Alay" yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe katılan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, "Burada bu kadar çok çocuğun olduğunu görmek bana mutluluk veriyor. Sonuçta, babalarımız ve büyükbabalarımız, çocuklarımız ve torunlarımız için savaştı ve öldü" dedi.

Rus Dili Eğitmenleri ve Tercümanlar Derneği, Ankara Büyükelçiliği ve Rus Evi'nin desteğiyle 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları kapsamında "Ölümsüz Alay" Yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşe Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov ile bazı ülkelerin büyükelçiliklerinden temsilciler de katıldı.

Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup edişinin 80'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları çerçevesindeki yürüyüşte katılımcılar, İkinci Dünya Savaşı'na katılanların Rus askerlerinin portrelerini taşıdı.

Büyükelçilik içindeki yürüyüşün ardından Büyükelçi Yerhov, yaptığı konuşmada, tam 80 yıl önce Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın zaferle ve kahramanlıkla sona erdiğini belirtti.

Yerhov, "Zaferin bu 80'inci yıl dönümü gerçekten çok görkemli, önemli, onurlu bir yıl dönümü. Burada bu kadar çok çocuğun olduğunu görmek bana mutluluk veriyor. Sonuçta babalarımız ve büyükbabalarımız, çocuklarımız ve torunlarımız için savaştı ve öldü. Bugün, uluslararası bir 'Ölümsüz Alay'ımız var, bugün bizimle birlikte Belarus ve Kırgızistan Büyükelçiliklerinden temsilciler var. Huzurlu bir gökyüzü diliyorum. Ama rahatlamayalım, nazizm burada ve orada başını kaldırıyor. Oğullarımız ve kızlarımız adına savaşmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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