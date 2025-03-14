Rusya'dan AB'ye Yaptırım Karşılığı Giriş Yasağı

MOSKOVA, 14 Mart (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı, AB'nin son yaptırım paketine karşılık olarak Rusya'nın AB ve üye ülke temsilcilerine yönelik giriş yasağını genişlettiğini duyurdu.

Bakanlıktan perşembe günü yapılan açıklamada, genişletilmiş giriş yasağının AB üyesi ülkelerin hükümet ve ticari kuruluşlarından temsilcileri, güvenlik kurumlarını ve Ukrayna'ya askeri yardım ve Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili vatandaşları kapsadığı belirtildi.

Söz konusu yasağın aynı zamanda Rusya karşıtı politikaları ve söylemleri destekleyen Avrupa Parlamentosu üyelerini, aktivistleri ve akademisyenleri de hedef aldığı bildirildi.

Avrupa Konseyi, 24 Şubat'ta Rusya'ya karşı enerji, ticaret, ulaşım, altyapı ve finans gibi birçok sektörü hedef alan 16. yaptırım paketini kabul etmişti.